Зеленский: Украина восстановит мир с Россией, вернув Крым себе

Владимир Зеленский заявил, что возвращение крымского полуострова под контроль Киева приведёт к завершению спецоперации.

Днём воскресенья Владимир Зеленский опубликовал новое сообщение в социальных сетях, где публично заявил, что российская спецоперация началась на 24 февраля 2022 года, а якобы около девяти лет назад, когда Крым вошёл в состав России по итогам референдума в данном регионе.

По мнению Зеленского, если украинские войска смогут вернуть крымский полуостров под единоличный контроль Киева, то конфликт с Россией закончится.