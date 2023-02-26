la Repubblica: Резников попросил у Деда Мороза истребители для Украины

Алексей Резников утверждает, что просил Деда Мороза о поставках истребителей Киеву.

26 февраля журналисты основанной в Италии газеты la Repubblica взяли интервью у министра обороны Украины Алексея Резникова, который публично признался, что обращался к Деду Морозу с просьбой о поставках истребительной авиации украинским войскам.

По мнению Резникова, грядущей весной подразделения ВСУ добьются существенного успеха на поле боя, поскольку в Украину наконец прибудут поставляемые коллективным Западом танки, боевые машины пехоты и системы противовоздушной обороны.