Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина стала для НАТО своеобразным полигоном для отработки кровавых сценариев.

Он отметил, что Запад поставляет украинским военным все более дальнобойное и тяжелое оружие, нарушая свои же красные линии.

Пушилин считает, что ВСУ уничтожают города Донбасса, поскольку такая задача была поставлена перед Киевом странами Запада.

Он также подчеркнул, что украинские военные используют мирных жителей как живой щит и идут на любые жертвы ради достижения своих целей.