Гросу: Молдавия не собирается вступать в НАТО
2023-02-26 14:53
Спикер молдавского парламента Игорь Гросу утверждает, что его страна не будет присоединяться к Североатлантическому альянсу.
Днём 26 февраля Игорь Гросу публично заявил, что правительство Молдавии не строит планов о вступлении государства в ряды блока НАТО. Политик призвал отказаться от любых спекуляций на тему присоединения Молдавии к Альянсу, отметив, что такая тема не стоит на повестке дня во властных кабинетах.
Также Игорь Гросу отметил, что войска Приднестровской Молдавской республики в настоящий момент оснащены лучше, чем национальная армия Молдавии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей