Гросу: Молдавия не собирается вступать в НАТО

Спикер молдавского парламента Игорь Гросу утверждает, что его страна не будет присоединяться к Североатлантическому альянсу.

Днём 26 февраля Игорь Гросу публично заявил, что правительство Молдавии не строит планов о вступлении государства в ряды блока НАТО. Политик призвал отказаться от любых спекуляций на тему присоединения Молдавии к Альянсу, отметив, что такая тема не стоит на повестке дня во властных кабинетах.

Также Игорь Гросу отметил, что войска Приднестровской Молдавской республики в настоящий момент оснащены лучше, чем национальная армия Молдавии.