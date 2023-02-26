Das Erste: Германия не смогла навредить партнёрству России и Индии
2023-02-26 15:10
Издание Das Erste сообщило о безуспешных попытках Берлина навредить российско-индийским отношениям.
Новостное агентство Das Erste утверждает, что Индию с официальными визитами стали всё чаще посещать официальные представители немецкого правительства, намереваясь навредить российско-индийским отношениям, однако эти попытки остаются безуспешными с начала спецоперации в Украине.
В Das Erste напомнили, что в 2022 году Индия стала существенно интенсивнее закупать российскую нефть, а товарооборот между двумя странами увеличился.
Опубликовано: Ткачёв Андрей