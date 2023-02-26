Роблес: Испания никогда не отправит свои войска на Украину

Глава испанского Минобороны Маргарита Роблес исключила отправку в Украину военного контингента страны.

В воскресенье министр обороны Испании Маргарита Роблес дала интервью новостного журнала Vanguardia, где публично заявила, что испанские войска никогда не будут отправлены на территорию Украины для участия в вооружённом конфликте с Россией, поскольку Киев не является членом НАТО.

Роблес отметила, что испанские военные готовы участвовать в конфликтах лишь для защиты регулярных членов Североатлантического альянса, которым Украина не является.