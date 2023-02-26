Во Франции призвали срочно увеличивать запасы оружия в западных странах

Руководитель главного штаба французских Вооруженных сил Тьерри Буркхард заявил, что страны Запада больше не могут позволить себе недостаточные запасы оружия.

По его словам, политику по формированию таких запасов необходимо срочно пересмотреть.

Буркхард подчеркнул, что недостаток запасов оружия – это настоящая авантюра, но на это можно было пойти, когда Запад участвовал в войнах по своему выбору.

Он отметил, что в нынешних условиях такая политика не работает, поскольку государства вынуждены сталкиваться с навязанной войной.