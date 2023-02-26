МО РФ: войска России уничтожили базу по ремонту техники ВСУ в ДНР

2023-02-26 15:17

Российские военные ликвидировали украинскую военную базу по починке техники в Донецкой Народной республике.

Спикер Министерства обороны России по вопросам спецоперации Игорь Конашенков уведомляет, что за сутки ведения СВО российские войска нанесли удар по базе ремонта украинской военной техники, которая располагалась в районе населённого пункта Старорайское в ДНР.

По данным Конашенкова, также за минувший день российские военные смогли сбить украинский боевой вертолёт Ми-8 возле Голубовки Харьковской области.

Опубликовано: Ткачёв Андрей








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