Российские военные ликвидировали украинскую военную базу по починке техники в Донецкой Народной республике.

Спикер Министерства обороны России по вопросам спецоперации Игорь Конашенков уведомляет, что за сутки ведения СВО российские войска нанесли удар по базе ремонта украинской военной техники, которая располагалась в районе населённого пункта Старорайское в ДНР.

По данным Конашенкова, также за минувший день российские военные смогли сбить украинский боевой вертолёт Ми-8 возле Голубовки Харьковской области.