Российские войска перехватили украинский боевой вертолёт в Харьковской области.

Пресс-секретарь оборонного ведомства России Игорь Конашенков уведомляяет, что за минувшие сутки силы спецоперации РФ смогли сбить украинский военный вертолёт Ми-8 в воздушном пространстве населённого пункта Голубовка Харьковской области Украины, также перехватив 7 беспилотников противника.

По данным Конашенкова, перехват всех летающих объектов вооружённых сил Украины в районе Харькова производится с помощью средств противовоздушной обороны.