Минобороны РФ: войска России сбили вертолёт Ми-8 ВСУ в районе Голубовки
2023-02-26 15:22
Российские войска перехватили украинский боевой вертолёт в Харьковской области.
Пресс-секретарь оборонного ведомства России Игорь Конашенков уведомляяет, что за минувшие сутки силы спецоперации РФ смогли сбить украинский военный вертолёт Ми-8 в воздушном пространстве населённого пункта Голубовка Харьковской области Украины, также перехватив 7 беспилотников противника.
По данным Конашенкова, перехват всех летающих объектов вооружённых сил Украины в районе Харькова производится с помощью средств противовоздушной обороны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей