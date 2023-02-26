МО РФ: войска России уничтожили 70 солдат ВСУ на Херсонском направлении
2023-02-26 15:26
В Минобороны России рассказали об успехе сил спецоперации на Херсонском участке фронта.
Генерал-лейтенант армии России Игорь Конашенков утверждает, что за день ведения специальной военной операции войска РФ смогли ликвидировать порядка семидесяти украинских солдат на Херсонском направлении, также уничтожив шесть легковых машин противника и три гаубичных пушки.
Также Конашенков рассказал о перехвате украинского военного вертолёта Ми-8 в небе над Харьковской областью Украиныроссийскими средствами ПВО.
Опубликовано: Ткачёв Андрей