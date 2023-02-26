МО РФ: войска России уничтожили 100 солдат ВСУ на Донецком направлении

В Минобороны России рассказали об уничтожении порядка ста украинских солдат на Донецком участке фронта.

Спикер российского Министерства обороны Игорь Конашенков сообщил, что за день ведения СВО войска России смогли ликвидировать не менее ста украинских солдат на Донецком отрезке ведения спецоперации. По данным Конашенкова, в боях с ВСУ на Донецком участке фронта участвует российская группировка армии "Южная".

Также Игорь Конашенков утверждает, что под Донецком всего за сутки были ликвидированы четыре украинских пикапа, САУ "Гвоздика" и гаубичное орудие "Д-30".