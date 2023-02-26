Армия России уничтожила 6 ДРГ Украины на Купянском направлении за день

Российские войска ликвидировали шесть украинских ДРГ на Купянском участке фронта за день ведения спецоперации.

26 февраля пресс-служба Минобороны России сообщила, что за минувшие сутки вооружённые силы России смогли рассекретить и уничтожить шесть диверсионно-разведывательных групп армии Украины на Купянском направлении недалеко от города Харьков.

По данным спикера Министерства обороны РФ Игоря Конашенкова, в тот же день артиллеристы Западного военного округа России нанесли прицельные удары по позициям украинских военных в Луганской Народной республике и Харьковской области.