Правительство Германии опровергло переговоры по гарантиям безопасности для Украины
2023-02-26 15:37
Правительство Германии опровергает сообщения о том, что Великобритания, Франция и Германия имеют конкретные планы по оборонному пакту для Украины, сообщает немецкое агентство печати.
По словам представителя правительства, дебаты о гарантиях безопасности начались среди союзников через несколько недель после начала конфликта на Украине.
«Нового конкретного статуса не было уже несколько месяцев», — отметил он.
На недавней встрече канцлера Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона с главой украинского государства Зеленским этот вопрос также не поднимался, отметили в немецком Кабмине.
Опубликовано: Тарас Медведев