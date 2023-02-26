Правительство Германии опровергло переговоры по гарантиям безопасности для Украины

Правительство Германии опровергает сообщения о том, что Великобритания, Франция и Германия имеют конкретные планы по оборонному пакту для Украины, сообщает немецкое агентство печати.

По словам представителя правительства, дебаты о гарантиях безопасности начались среди союзников через несколько недель после начала конфликта на Украине.

«Нового конкретного статуса не было уже несколько месяцев», — отметил он.

На недавней встрече канцлера Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона с главой украинского государства Зеленским этот вопрос также не поднимался, отметили в немецком Кабмине.