Глава Минобороны Украины Резников признался, что просил у Деда Мороза истребители
2023-02-26 15:38
Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что в Новый год попросил у Деда Мороза истребители.
Он рассказал, что в его новогоднем письме Деду Морозу были также бронемашины Bradley, Spartan и Mastiff.
При этом он признался, что украинские военные до сих пор не получили обещанные Соединенными Штатами ЗРК Patriot.
Алексей резников заявил, что сейчас Украина готовится к контрнаступлению, но не привел никаких подробностей.
Опубликовано: Светлана Репина