Глава Минобороны Украины Резников признался, что просил у Деда Мороза истребители

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что в Новый год попросил у Деда Мороза истребители.

Он рассказал, что в его новогоднем письме Деду Морозу были также бронемашины Bradley, Spartan и Mastiff.

При этом он признался, что украинские военные до сих пор не получили обещанные Соединенными Штатами ЗРК Patriot.

Алексей резников заявил, что сейчас Украина готовится к контрнаступлению, но не привел никаких подробностей.