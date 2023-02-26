Шмыгаль: в ближайшие сто лет перемирия между РФ и Украиной не будет

Денис Шмыгаль исключил заключение перемирия между Россией и Украиной в ближайшие 100 лет.

Днём 26 февраля украинский премьер-министр Денис Шмыгаль публично заявил, что в ближайшую сотню лет правительства Украины и России не смогут заключить перемирие, возобновив двухстороннее сотрудничество. По мнению Шмыгаля, это обусловлено тем, что в ходе российской спецоперации погибли тысячи украинских граждан.

Также Денис Шмыгаль отметил, что администрация Киева не готова к территориальным уступкам в пользу РФ и исключает любые компромиссы по данному вопросу.