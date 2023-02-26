Французская оборонная компания нанимает 12 000 человек на фоне увеличения заказов и прибыли

Французская группа технологий и вооружений Thales занялась срочным наймом персонала, ввиду процветания бизнеса.

План состоит в том, чтобы нанять 12 000 новых сотрудников, сообщил глава компании Патрис Кейн журналу «Le Journal du Dimanche».

По словам Кейна, за последние восемь лет Thales ежегодно набирала от 5000 до 8000 рабочих.

В прошлом году количество новых сотрудников уже возросло до 11 500 человек.

В Thales работает около 80 000 человек, половина из них во Франции.

По словам Кейна, компания растет во всех секторах — от обороны до аэрокосмической и цифровой безопасности.

