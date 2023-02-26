Reuters: Зеленский, Макрон и Шольц не обсуждали гарантии НАТО для Украины

Агентство Reuters со ссылкой на собственный источник сообщает, что во время встречи Эммануэля Макрона, Олафа Шольца и Владимира Зеленского 9 февраля не обсуждались гарантии НАТО для Украины.

По словам источника издания, во время данной встречи вопросу о гарантиях вообще не было уделено внимание.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ не смогут продолжать борьбу без поддержки НАТО.

По его словам, представители Альянса помогают и в комплектовании подразделений ВСУ, и в выполнении боевых задач.