Президент России Владимир Путин обвинил НАТО в участии в конфликте на Украине в интервью, которое транслировалось в воскресенье на телеканале «Россия-1».

«Они отправляют на Украину оружия на десятки миллиардов долларов», — констатировал Путин: «Это означает, что они принимают участие, хотя и косвенно, в преступлениях киевского режима.

Западные страны, утверждал он далее, имеют «только одну цель: уничтожить бывший Советский Союз и его основную часть, Российскую Федерацию».

Российские политики неоднократно заявляли о прямом и косвенном участии НАТО в украинском конфликте.

Поставки вооружений и обучение персонала ВСУ тому прямое доказательство, отмечали многочисленные эксперты.