McDonald's во Франции отказался от картофеля в блюдах, заменив его миксом из овощей

С 7 марта McDonald's будет предлагать своим клиентам картошку фри из моркови, пастернака и свеклы.

Объявление, обнародованное Le Parisien и подтвержденное Le Figaro, послужит предметом информационной кампании, развернутой в ближайшие дни.

Около 1500 тонн моркови, 1000 тонн красной свеклы и 700 тонн пастернака будут доставлены в 1500 ресторанов быстрого питания по всей Франции.

Из этих овощей будет создан микс, который заменить традиционный картофель.