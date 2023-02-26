McDonald's во Франции отказался от картофеля в блюдах, заменив его миксом из овощей
2023-02-26 15:54
С 7 марта McDonald's будет предлагать своим клиентам картошку фри из моркови, пастернака и свеклы.
Объявление, обнародованное Le Parisien и подтвержденное Le Figaro, послужит предметом информационной кампании, развернутой в ближайшие дни.
Около 1500 тонн моркови, 1000 тонн красной свеклы и 700 тонн пастернака будут доставлены в 1500 ресторанов быстрого питания по всей Франции.
Из этих овощей будет создан микс, который заменить традиционный картофель.
Опубликовано: Тарас Медведев