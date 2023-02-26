Шойгу: чем более дальнобойное оружие получит Украина, тем дальше ВСУ РФ отодвинут угрозу

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные будут отодвигать угрозу от границ страны по мере необходимости.

Он пояснил, что чем более дальнобойное оружие Запад будет передавать Украине, тем дальше военнослужащие РФ отодвинут угрозу от России.

Ранее президент России Владимир Путин также говорил о том, что зона безопасности будет отодвигаться с учетом поставок оружия Киеву.

Тем временем на Украине ожидают поставок вооружений, обещанных западными странами.