В Иордани проходит израильско-палестинская встреча на фоне массовой гибели палестинцев на Западном берегу

Представители двух сторон начали встречу в иорданском городе Акаба в воскресенье по вопросам политики безопасности, чтобы обсудить режим тишины на оккупированных палестинских территориях.

В воскресенье в Акабе началась первая в своем роде за многие годы встреча между палестинцами и израильтянами с региональным и международным участием для обсуждения ситуации на палестинских территориях», — сообщило иорданское государственное телевидение.

По данным информированных источников, во встрече принимают участие: глава палестинской разведки Маджед Фарадж, глава израильской службы внутренней разведки (Шин Бет) Ронен Бар, координатор американского Совета национальной безопасности по Ближнему Востоку Бретт МакГерк, сотрудники службы безопасности Иордании и Египта.

Переговоры направлены на «укрепление доверия» между Израилем и Палестиной и выработку мер по урегулированию конфликта.

