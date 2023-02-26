47-летняя модель OnlyFans, похожая на принцессу Диану, зарабатывает 16 тысяч долларов в месяц

Менее чем за два года Лорен Спенсер ворвалась в 0,5% самых высокооплачиваемых моделей на OnlyFans, что, по ее словам, связано с ее сходством с принцессой Дианой.

Ранее она вместе с мужем владела клининговой компанией, которая разорилась из-за пандемии.

Тогда Спенсер подписалась на OnlyFans, чтобы зарабатывать деньги из дома. С тех пор ей постоянно говорят, что она похода на принцессу Диану.

Чтобы повысить свои заработки, Лорен иногда одевается в стиле Дианы, например, в черное платье с открытыми плечами.