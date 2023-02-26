На Украине предложили назвать одну из улиц Киева в честь погибшего главы МВД Дениса Монастырского

Депутаты Верховной рады предложили назвать одну из улиц в столице Украины в четь погибшего в авиакатастрофе главы МВД Дениса Монастырского.

Народный депутат Украины Галина Янченко утверждает, что под соответствующим предложением к главе Киевской городской государственной администрации Владимиру Бондаренко подписались уже 150 депутатов и на следующей неделе она проведет встречу со столичной администрацией по вопросу переименования одной из улиц, расположенных рядом с Министерством внутренних дел.

Напомним, в январе текущего 2023 года в городе Бровары Киевской области Украины вблизи детского сада упал вертолёт. В результате данной авиационной катастрофы погиб один ребёнок и руководство МВД Украины, среди которых глава ведомства Денис Монастырский.