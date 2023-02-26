Дуа Липа появилась на Неделе моды в Милане в полностью прозрачном кружевном комбинезоне с нижним бельем

Дуа Липа вышла в четверг на показ GCDS в Милане в полностью прозрачном кружевном комбинезоне и черном нижнем белье.

Дуа также появилась на показе Prada на Неделе моды в Милане, сидя в первом ряду с Летицией Райт и Хантером Шафером.

Ранее сообщалось, что новый альбом Дуа Липы выйдет в начале 2023 года, однако пока певица продолжает работу над ним.

По ее словам, альбом будет необычным из-за более лиричных композиций и нового звучания музыки.