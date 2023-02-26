Пригожин: ВСУ перебрасывают немецкие танки Leopard в город Часов Яр в ДНР

Пресс-служба компании «Конкорд» в официальном Tg-канале опубликовала ответ Евгения Пригожина на запрос редакции информагентства ТАСС о немецких танках Leopard 2 на Украине.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин с уверенностью заявил, что в настоящее время «музыканты» не уничтожили ни один основной боевой танка Leopard 2 Вооружённых сил Украины, так как «схваток с леопардами не было».

По имеющейся в распоряжении Пригожина информации, украинская армия перебрасывает немецкие танки Leopard 2 во временно подконтрольный киевскому режиму город Часов Яр в Донецкой Народной Республике.