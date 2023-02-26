Пригожин: бойцы ЧВК «Вагнер» не уничтожили ни один танк Leopard 2 ВСУ

Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» на данный момент не уничтожили ни один танк Leopard 2 ВСУ, так как не вступали с ними в схватку.

26 февраля пресс-служба компании «Конкорд» в Telegram-канале опубликовала ответ основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на запрос от редакции российского информационного агентства ТАСС о том, что «музыканты» уничтожили первый Leopard 2.

Пригожин заявил, что штурмовики ЧВК «Вагнер» не поразили ни один танк Leopard 2 производства ФРГ из-за того, что не встречались с ними на поле боя.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил, что Польша передала Украине первые четыре танка Leopard 2.