Акции в поддержку Донбасса и против поставок оружия Киеву прошли во Франции

В некоторых французских городах прошли общественные акции в поддержку республик Донбасса и против поставок вооружений Украине.

26 февраля общественно-политическое движение SOS Donbass провело серию митингов во Франции, выступив за оказание поддержки Донецкой и Луганской Народным республикам, а также против поставок западного оружия украинским войскам.

Известно, что мероприятия были сконцентрированы возле заводов французской оружейной компании Nexter, которая в частности производит гаубицы "Цезарь", поставляемых Украине по распоряжению президента Франции Эммануэля Макрона. По данным СМИ, акции проходили в городах Версаль и Роан.