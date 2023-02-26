Apple хочет, чтобы iPhone использовали как ключ от машины

Apple продолжает реализацию проекта CarKey, который должен превратить iPhone в ключ от автомобиля.

Пока усилия компании не увенчались успехом, но сейчас создается новое приложение для привлечения автопроизводителей.

Недавно в iOS App Store появилось новое приложение для тестирование, которое позволяет проверить, подходит ли программа к конкретным машинам.

Это даст возможность убедиться, что автомобили хорошо взаимодействуют с технологией связи ближнего радиуса действия Apple, и гарантировать, что функциональные возможности Apple появятся в новых моделях.