Приложение Porsche Roads использует искусственный интеллект, чтобы найти интересный маршрут

Porsche обновил свое приложение для планирования маршрутов Roads с помощью ИИ, который ищет извилистые или живописные дороги.

Пользователи приложения могут оценивать маршруты, создавать свои собственные и добавлять полезные советы.

Приложение было запущено в 2019 году, но теперь оно дополнено искусственным интеллектом.

Планирование маршрута подключается напрямую к любому транспортному средству, оснащенному Apple CarPlay.