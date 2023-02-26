Приложение Porsche Roads использует искусственный интеллект, чтобы найти интересный маршрут
2023-02-26 16:35
Porsche обновил свое приложение для планирования маршрутов Roads с помощью ИИ, который ищет извилистые или живописные дороги.
Пользователи приложения могут оценивать маршруты, создавать свои собственные и добавлять полезные советы.
Приложение было запущено в 2019 году, но теперь оно дополнено искусственным интеллектом.
Планирование маршрута подключается напрямую к любому транспортному средству, оснащенному Apple CarPlay.
Опубликовано: Светлана Репина