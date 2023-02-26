Лукашенко: сегодня белорусы могут выпить «50 грамм», закусив блинами

Александр Лукашенко высказался по поводу завершения Масленичной недели в Беларуси.

26 февраля Telegram-канал пресс-службы президента Беларуси "Пул Первого" показал видеозапись, на которой Александр Лукашенко предостерегает белорусов от чрезмерного употребления блинов в пищу, отмечая, что считает их не слишком здоровой едой и знает о пристрастии народа к подобной пище.

Вместе с тем Лукашенко отметил, что в честь завершения Масленичной недели белорусы могут себе позволить выпить "50 грамм" и закусить блинами.