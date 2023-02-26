19Fortyfive: Россия готовит ВСУ жестокое испытание

Издание 19Fortyfive опубликовало материал американского эксперта по безопасности Роберта Фарли о ходе украинского конфликта.

Он пишет, что фортификационные и инженерные сооружения, построенные россиянами на передовой, могут стать жестоким испытанием для ВСУ.

По его словам, сейчас Россия располагает более устрашающими оборонительными рубежами, чем несколько месяцев назад.

Фарли отмечает, что западное оружие улучшило положение ВСУ, но у них все еще есть проблемы с подготовкой, а также с интеграцией разных военных систем.