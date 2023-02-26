Индия обогнала Китай по численности населения в 2022 году
В настоящий момент на территории Индии проживает больше людей, чем в Китае.
Вечером 26 февраля стало известно, что ещё в прошлом году Индия обогнала Китай по количеству населения. Так, в прошлом году на территории индийского государства проживало 1,417 миллиарда человек, что уже на пять миллионов больше населения Китайской Народной республики.
Известно, что в конце 2022 года на территории Китая проживало 1 миллиард 411 миллионов и 750 тысяч человек, а за минувший год количество жителей страны сократилось на 850 тысяч.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Диана Мудреченко
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