Индия обогнала Китай по численности населения в 2022 году

В настоящий момент на территории Индии проживает больше людей, чем в Китае.

Вечером 26 февраля стало известно, что ещё в прошлом году Индия обогнала Китай по количеству населения. Так, в прошлом году на территории индийского государства проживало 1,417 миллиарда человек, что уже на пять миллионов больше населения Китайской Народной республики.

Известно, что в конце 2022 года на территории Китая проживало 1 миллиард 411 миллионов и 750 тысяч человек, а за минувший год количество жителей страны сократилось на 850 тысяч.