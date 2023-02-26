Подоляк посоветовал Маску не читать российские газеты

Махиал Подоляк не согласен с мнением Илона Маска о том, что в 2014 году на территории Украины произошёл переворот.

26 февраля американский бизнесмен Илон Маск опубликовал новое сообщение в мессенджере Twitter, где публично заявил, что в 2014 году Киев пережил государственный переворот. По мнению Маска, факт состоявшегося в Украине госпереворота настолько очевиден, что его невозможно отрицать.

Советник Зеленского Михаил Подоляк не согласился с мнением Илона Маска, посоветовав предпринимателю не читать издающиеся в России газеты.