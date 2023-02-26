Подоляк посоветовал Маску не читать российские газеты
Махиал Подоляк не согласен с мнением Илона Маска о том, что в 2014 году на территории Украины произошёл переворот.
26 февраля американский бизнесмен Илон Маск опубликовал новое сообщение в мессенджере Twitter, где публично заявил, что в 2014 году Киев пережил государственный переворот. По мнению Маска, факт состоявшегося в Украине госпереворота настолько очевиден, что его невозможно отрицать.
Советник Зеленского Михаил Подоляк не согласился с мнением Илона Маска, посоветовав предпринимателю не читать издающиеся в России газеты.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
Диана Мудреченко
Старовойт: ВСУ обстреляли Кореневский и Глушковский районы Курской области
В воскресенье вечером, 26 февраля 2023 года, губернатор Курской области Роман Старовойт в своём Tg-канале сообщил, что Кореневский и Глушковский районы попали под обстрел со стороны Вооружённых сил Украины.Подробнее...
-
-
-