Экс-советник президента Франции Гено: Украину нельзя брать в НАТО и давать ей оружие

Бывший советник президента Франции Анри Гено заявил, что Украине нельзя предоставлять членство в Евросоюзе и НАТО.

Он также считает, что западным странам не следует снабжать украинских военных оружием и боеприпасами.

По словам Гено, сейчас Европа только подливает масла в огонь передачей вооружений Украине, что приводит к эскалации.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон не обсуждал с Владимиром Зеленским и Олафом Шольцем гарантии НАТО для Украины.