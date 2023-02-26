Экс-советник президента Франции Гено: Украину нельзя брать в НАТО и давать ей оружие
2023-02-26 16:58
Бывший советник президента Франции Анри Гено заявил, что Украине нельзя предоставлять членство в Евросоюзе и НАТО.
Он также считает, что западным странам не следует снабжать украинских военных оружием и боеприпасами.
По словам Гено, сейчас Европа только подливает масла в огонь передачей вооружений Украине, что приводит к эскалации.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон не обсуждал с Владимиром Зеленским и Олафом Шольцем гарантии НАТО для Украины.
Опубликовано: Светлана Репина
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Диана Мудреченко
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