Пользователи Instagram говорят, что их Stories засыпают лайками «жуткие порноботы»

Пользователи Instagram все чаще замечают, что их Stories лайкают порно-боты — фальшивые аккаунты, которые пытаются заманить пользователей сексуальными фотографиями.

Многие разочарованные пользователи отправились в Twitter, чтобы поделиться своим опытом.

Один из них рассказал, что «порноботы, которым нравятся мои истории в Instagram — это единственное признание, которое я способен получить».

Один пострадавший пользователь опубликовал веселый скриншот из «Симпсонов» с подписью: «Инстаграм-порноботы продолжают лайкать мои истории».

В ответ на запрос СМИ представитель Meta заявил, что каждый день компания блокирует миллионы фальшивых и спам-аккаунтов.

