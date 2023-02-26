Пользователи Instagram говорят, что их Stories засыпают лайками «жуткие порноботы»
Пользователи Instagram все чаще замечают, что их Stories лайкают порно-боты — фальшивые аккаунты, которые пытаются заманить пользователей сексуальными фотографиями.
Многие разочарованные пользователи отправились в Twitter, чтобы поделиться своим опытом.
Один из них рассказал, что «порноботы, которым нравятся мои истории в Instagram — это единственное признание, которое я способен получить».
Один пострадавший пользователь опубликовал веселый скриншот из «Симпсонов» с подписью: «Инстаграм-порноботы продолжают лайкать мои истории».
В ответ на запрос СМИ представитель Meta заявил, что каждый день компания блокирует миллионы фальшивых и спам-аккаунтов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Диана Мудреченко
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