ТикТокер перевоплотилась в принцессу Диану, и видео стало вирусным

Подписчики потрясены ее сходством с покойной представительницей королевской семьи и высказали в комментариях свое восхищение.

Роза Нора Анна - одна из популярных блогеров с 1,6 миллиона подписчиков. Девушка черпает вдохновение в модных тенденциях 60-х и 70-х годов.

А в середине февраля она опубликовала на платформе видео, где перевоплотилась в покойную королеву Диану, принцессу Уэльскую.

Деушка щеголяет в фирменной прическе принцессы Дианы с перьями и голубом шифоновом платье, которое было сшито “королевской портнихой” Райан Джуд Новеллайн.

В другом клипе Роза вертится в своем платье, которое на самом деле является воссозданием творения Кэтрин Уокер, в котором принцесса была на Каннском кинофестивале 1987 года, синхронно подпевая “Uptown Girl” Билли Джоэла.

Опубликованное менее недели назад видео девушки уже набрало 5 миллионов просмотров, 1,2 миллиона лайков и 3701 комментарий.

Пожалуйста, прогуляйтесь за пределами Букингемского дворца, - попросили потрясенные пользователи TikTok.

Хотя принцессы больше нет, ее не забывают. И такие популярные блогеры, как Роза, используют свои платформы, чтобы почтить память Дианы и вспомнить, какой она была.