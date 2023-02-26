Вандалы растоптали цветы на подбитом российском танке в Берлине

Неизвестные сняли цветы с российского танка у посольства РФ в Берлине, публично растоптав их.

Вечером воскресенья стало известно, что неустановленные злоумышленники пришли к российскому подбитому танку в Берлине, установленному напротив посольства России, сняв цветы со сгоревшей военной техники и растоптав их. Днём ранее немцы массово начали нести цветы к российскому танку, установленному в столице Германии.

Примечательно, что акция с установкой уничтоженного танка РФ в Берлине была проведена двумя украинцами в честь годовщины спецоперации и была направлена на осуждение России, однако возымела противоположную реакцию в немецком обществе.