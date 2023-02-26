Шольц и Моди остались при своих мнениях по вопросу об Украине
После встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в индийской столице канцлер ФРГ Шольц заявил, что конфликт стал «прежде всего крупной катастрофой».
Свои слова он поддержал упреком в адрес России, которая, по его мнению, нарушила международный принцип.
«…не следует применять силу для перемещения границ. В этом отношении «очень важно, что мы неоднократно встречали очень четкие заявления по этому поводу в ООН», сказал Шольц на совместной пресс-конференции с индийским коллегой.
Премьер-министр Моди заявил, что цель его страны с самого начала конфликта на Украине заключалась в том, чтобы «урегулировать его путем диалога и дипломатии».
«Индия готова внести свой вклад в любые мирные переговоры», - отметил индийский лидер.
Напомним, что Китай и Россия отказались подписать меморандум саммита глав финансовых ведомств государств клуба «Большой двадцатки».
Опубликовано: Тарас Медведев
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Диана Мудреченко
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