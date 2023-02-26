Шольц и Моди остались при своих мнениях по вопросу об Украине

После встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в индийской столице канцлер ФРГ Шольц заявил, что конфликт стал «прежде всего крупной катастрофой».

Свои слова он поддержал упреком в адрес России, которая, по его мнению, нарушила международный принцип.

«…не следует применять силу для перемещения границ. В этом отношении «очень важно, что мы неоднократно встречали очень четкие заявления по этому поводу в ООН», сказал Шольц на совместной пресс-конференции с индийским коллегой.

Премьер-министр Моди заявил, что цель его страны с самого начала конфликта на Украине заключалась в том, чтобы «урегулировать его путем диалога и дипломатии».

«Индия готова внести свой вклад в любые мирные переговоры», - отметил индийский лидер.

Напомним, что Китай и Россия отказались подписать меморандум саммита глав финансовых ведомств государств клуба «Большой двадцатки».