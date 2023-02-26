Белый дом: Байден исключил необходимость отправки истребителей Украине
В Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден исключил возможность отправки истребителей Украине в обозримом будущем.
26 февраля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью американскому телеканалу CNN заявил, что вопрос о поставках Украине многофункциональных лёгких истребителей F-16 не будет решен в обозримом будущем.
Салливан подчеркнул, что на данный момент президент США Джо Байден исключает такую необходимость, ввиду чего поставки данных военных самолётов Украине является вопросом «более отдаленной перспективы».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Диана Мудреченко
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