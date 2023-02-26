Белый дом: Байден исключил необходимость отправки истребителей Украине

В Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден исключил возможность отправки истребителей Украине в обозримом будущем.

26 февраля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью американскому телеканалу CNN заявил, что вопрос о поставках Украине многофункциональных лёгких истребителей F-16 не будет решен в обозримом будущем.

Салливан подчеркнул, что на данный момент президент США Джо Байден исключает такую необходимость, ввиду чего поставки данных военных самолётов Украине является вопросом «более отдаленной перспективы».