Байден: сейчас нет необходимости поставлять истребители Киеву
Джо Байден не считает, что Украина должна получить истребители в обозримом будущем.
26 февраля советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан провёл брифинг на полях Белого дома, где публично заявил, что Джо Байден не видит необходимости в отправке истребителей на Украину по просьбе Владимира Зеленского ни сейчас, ни в ближайшей перспективе.
Примечательно, что ранее Зеленский посетил парламент Лондона, где попросил британских политиков поставить Украине западные боевые самолёты.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Диана Мудреченко
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