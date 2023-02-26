Байден: сейчас нет необходимости поставлять истребители Киеву

Джо Байден не считает, что Украина должна получить истребители в обозримом будущем.

26 февраля советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан провёл брифинг на полях Белого дома, где публично заявил, что Джо Байден не видит необходимости в отправке истребителей на Украину по просьбе Владимира Зеленского ни сейчас, ни в ближайшей перспективе.

Примечательно, что ранее Зеленский посетил парламент Лондона, где попросил британских политиков поставить Украине западные боевые самолёты.