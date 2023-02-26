Резников: Украина до сих пор не получила американские ЗРК Patriot

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью итальянской газете La Repubblica заявил, что ВСУ до сих пор не приняли американские ЗРК Patriot.

Резников утверждает, что поставка зенитных ракетных комплексов Patriot производства США в Украину до сих пор ожидается.

Глава украинского военного ведомства предположил, что Вооружённые силы Украины ближайшей весной примут данные ЗРК и ряд другого вооружения, которое киевскому режиму пообещали его западные союзники.

Резников также выразил свою уверенность в том, что именно ЗРК Patriot поможет украинской армии защитить небо над Украиной.