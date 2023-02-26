Крымский политик Роман Чегринец утверждает, что российские флаги скоро будут развеваться по всей Украине.

Представитель Ассамблеи славянских народов крымского полуострова Роман Чегринец утверждает, что правительство Украины должно готовить флагштоки под российские национальные флаги в Киеве и Львове, поскольку в скором времени войска России зайдут в эти города, установив над ними контроль.

26 февраля Владимир Зеленский также публично заявлял, что возвращение Крыма в состав Украины станет концом для российской спецоперации и приведёт к миру между Киевом и Москвой.