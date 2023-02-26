Рогов: ВСУ готовятся к нападению на Приднестровье по приказу Зеленского

Владимир Рогов утверждает, что украинские войска могут вторгнуться в Приднестровье уже в ближайшее время.

Вечером 26 февраля лидер совета при военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов публично заявил, что российская разведка фиксирует передвижение крупных группировок украинской армии у границ Приднестровской Молдавской республики.

По мнению Рогова, в настоящий момент подразделения ВСУ готовятся ко вторжению в Приднестровье по прямому приказу Владимира Зеленского.

Накануне Министерства иностранных дел РФ предостерегло войска Украины от вторжения в ПМР, отметив, что подобные действия будут считаться нападением на Россию.