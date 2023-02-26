Reuters: Макрон и Шольц не обсуждают гарантии безопасности с Зеленским
Эммануэль Макрон и Олаф Шольц на встрече с Владимиром Зеленским отказались обсуждать гарантии безопасности для Украины.
Репортёры американской газеты Reuters со ссылкой на внутреннего информатора сообщили, что во время поездки Владимира Зеленского в Париж 9 февраля президент Франции Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Олаф Шольц не стали обсуждать с украинским коллегой вопрос гарантий безопасности для Киева.
По данным издания WSJ, правительства Британии, Франции и ФРГ склоняют Киев к мирным переговорам под предлогом того, что после завершения спецоперации Украине сможет более тесно сотрудничать с НАТО.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Диана Мудреченко
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