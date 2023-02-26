Резников: глава Минобороны Эстонии Певкур посетил Киев

Алексей Резников сообщил о прибытии своего эстонского коллеги Ханно Певкура в Украину.

Вечером воскресенья глава Министерства обороны Алексей Резников опубликовал новое сообщение в социальных сетях, где публично заявил, что сегодня глава оборонного ведомства Эстонии Ханно Певкур побывал в Киеве с официальным рабочим визитом. По словам Резникова, ранее Певкур уже бывал в украинской столице после начала спецоперации.

Характерно, что на встрече с Алексеем Резниковым Ханно Певкур отметил, что с 24 февраля прошлого года администрация Таллина потратила более 1% ВВП страны на оказание помощи Украине.