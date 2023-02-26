Павел: Киев платит жизнями людей за попытку вернуть территории
Чешский президент Петр Павел утверждает, что Украине возможно придётся отказаться от территорий, вышедших из-под контроля Киева.
26 февраля президент Чехии Петр Павел публично заявил, что допускает несколько вариантов развития российско-украинского конфликта, один из которых предполагает, что боевые действия затянутся.
По мнению Павела, одним из самых оптимальных вариантов для завершения российской спецоперации является отказ правительства Украины от попыток захватить утраченные территории. Петр Павел уверяет, что подобные попытки приведут лишь к новым человеческим жертвам и затянут конфликт с Россией.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Диана Мудреченко
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