Hyundai лишит дочернюю компанию в Алабаме доли в контрольном пакете акций после разоблачений детского труда

Hyundai Motor Co в пятницу сообщил акционерам, что он лишит свой контрольный пакет акций крупного завода автозапчастей в Алабаме за применение детского труда.

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor Co в пятницу сообщил акционерам, что он лишит свой контрольный пакет акций крупного завода автозапчастей в Алабаме.

В прошлом году в Reuters документально подтвердили, что на этом заводе работали дети в возрасте 12 лет.

В письме 24 февраля акционерам от исполнительного директора Hyundai Джейхуна Чанга компания заявила о недавних проверках 29 ее прямых поставщиков по всей Алабаме. Они подтвердили, что "теперь полностью соблюдают трудовое законодательство для несовершеннолетних".

Проверки начались в августе прошлого года, после того, как агентство Reuters впервые сообщило об этой проблеме.

Проверки были проведены сторонней юридической фирмой, которая изучила документы и изучила ситуацию на месте.

Hyundai предоставила Reuters копию письма.

Hyundai также сообщила инвесторам, что внедряет новые масштабные корпоративные меры, в том числе программу обучения для своих поставщиков запчастей.

Она начнется в следующем месяце в сотрудничестве с Министерством труда США (DOL), чтобы предотвратить будущие нарушения детского труда.

Обещание Hyundai своим акционерам было дано после расследования Reuters в 2022 году.

Оно показало, что несколько поставщиков крупного автомобильного завода автопроизводителя в Монтгомери, штат Алабама, использовали труд несовершеннолетних рабочих-мигрантов.

Они изготавливали детали для популярных автомобилей и внедорожников американского производства.

Один из заводов, на котором работали дети, SMART Alabama LLC в сельской местности Луверн, штат Алабама, является прямым дочерним предприятием Hyundai.

Согласно финансовой отчетности Hyundai за прошлый год, автопроизводитель контролирует 72% акций SMART.

Первая статья Reuters о детском труде в SMART появилась в июле прошлого года.

После этого целых 10 поставщиков Hyundai в Алабаме были под следствием со стороны государственных или федеральных властей за нарушения детского труда, сообщило Reuters в декабре.

В августе прошлого года на одном из заводов была проведена инспекция, и власти обнаружили и вывезли с завода нескольких детей.

Затем руководство наложило штрафы на оператора завода и стороннюю кадровую фирму, которая их малолетних рабочих.

Как ранее сообщало Reuters, многие несовершеннолетние работники, попавшие на заводы автозапчастей в Алабаме, были наняты сторонними кадровыми агентствами.

Это позволило крупным корпорациям закрывать глаза на незаконное трудоустройство несовершеннолетних.

В письме акционерам Чанг повторил, что Hyundai "отговаривает" поставщиков полагаться на такие кадровые агентства в будущем.

Он написал, что кадровые фирмы, которые нанимали детей для работы на заводах-поставщиках Hyundai, предоставили фальшивую документацию о сотрудниках.

Однако в будущем Hyundai и ее партнеры по цепочке поставок обещали сделать все возможное, чтобы дети никогда больше не работали на их заводах, говорится в письме.

Законодательство США и штата Алабама запрещает лицам младше 16 лет работать на промышленных предприятиях.

Лицам младше 18 лет запрещается выполнять особо опасные работы на автомобильных заводах, такие как вождение погрузчиков или управление металлорежущими и штамповочными станками.

Ранее в этом месяце тридцать три члена Конгресса призвали Министерство сельского хозяйства добиваться строгих и быстрых наказаний в отношении лиц, ответственных за детский труд в цепочке поставок Hyundai.