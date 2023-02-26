Резников: войска России теряют до 500 солдат за день боёв под Артёмовском
Алексей Резников считает, что российские военные теряют до 500 человек личного состава за день боевых действий на Артемовском направлении.
Министр обороны Украины Алексей Резников дал интервью газете La Repubblica, где публично заявил, что войска России якобы теряют до 500 бойцов убитыми и до 900 ранеными каждодневно при боях за Артемовск. При этом Резников отметил, что из российских военных в Артемовске больше всего находится штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер".
Примечательно, что ранее основатель "Вагнера" Евгений Пригожин сообщил о способности его подразделений окружить Артемовск к марту или апрелю.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Диана Мудреченко
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