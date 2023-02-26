Apple прибегает к разным уловкам, чтобы заставить автомобилистов использовать телефоны в качестве ключа от машины

Производитель телефонов много лет пытается внедрить цифровые ключи. Теперь он придумал другую стратегию.

Прошло почти три года, как Apple пытается превратить iPhone в ключ от машины. Учитывая, что технология работала только на нескольких избранных BMW, пока Kia и Genesis не внедрили ее в прошлом году, этот проект особого успеха не имел.

Но Apple не отказалась от задумки и даже удвоила усилия — создала совершенно новое приложение, чтобы попытаться привлечь автопроизводителей в свою цифровую экосистему.

В iOS App Store недавно появилось новое тестовое приложение, разработанное для того, чтобы помочь автопроизводителям убедиться в том, что их автомобили хорошо работают с технологией Apple. А также - гарантировать, что функциональность Apple будет реализована в новых моделях.

Эксперты считают, что компания тем самым пытается снизить барьер входа для автопроизводителей. Возможно, если интеграция CarKey станет проще, больше компаний решится на решительный шаг.

Стандарт NFC, используемый Apple CarKey, на самом деле работает только на близком расстоянии от телефона до приемника. Водителям фактически придется подключить свой телефон к автомобилю, а не просто подходить к двери с бесконтактным ключом в кармане.

Но можно установить приложение на Apple Watch и оставить телефон в надежном месте - например, в кармане джинсов. Правда, скептики задаются вопросом: действительно ли нужно тратить сотни долларов на часы, когда уже есть ключ от машины?