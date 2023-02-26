Зеленский встретился в Киеве с Файсалом бин Фарханом Аль Саудом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретился в Киеве с главой МИД Саудовской Аравии Файсалом бин Фарханом Аль Саудом.

26 февраля действующий президент Украины Владимир Зеленский в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что впервые с установления дипломатических отношений между Киевом и Эр-Риядом в украинскую столицу нанёс визит глава Министерства иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Файсал бин Фархан Аль Сауд.

Зеленский выразил надежду на то, что данный визит благотворно повлияет на отношения Украины и Саудовской Аравии, а также «придаст новый импульс для дальнейшей активизации нашего взаимовыгодного диалога».